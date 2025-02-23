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Российские войска поразили «Искандером» штаб ВСУ в Кривом Роге

«Военкоры русской весны»: ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге
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РИА Новости

Российская армия поразила оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. Удар был нанесен в ночь на 23 февраля, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Целью атаки стал отель, использовавшийся для координации украинских подразделений и проведения совещаний с участием иностранных инструкторов. По данным источника, в момент удара в здании находились командный состав ВСУ, представители частных военных компаний и кураторы, отвечавшие за обучение и снабжение войск.

Два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар. В результате удара, по утверждению источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.

Утром 23 февраля Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Украина попала под массированный удар беспилотников.

По данным военкоров, в налете по нескольким регионам страны используют более 200 ударных дронов-камикадзе типа «Герань». Официальной информации от Минобороны пока не поступало.

В Киеве этой ночью прозвучали шесть серий взрывов. Мэр Виталий Кличко отметил, что в столице работает система противовоздушной обороны, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в США рассказали об уроке, который Россия преподала Западу во время СВО.

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