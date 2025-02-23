Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Пушилин: в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия «Донэкотранс» тяжелые ранения получил водитель предприятия — мужчина 1970 г.р., еще один мужчина 1964 г.р. получил ранения средней степени тяжести», — написал глава ДНР.

Пушилин добавил, что еще один мужчина 1973 года рождения пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника. По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе города.

Глава ДНР отметил, что также в результате атаки украинских войск на Горловку были повреждены два жилых дома, коммунальное предприятие, а также четыре автомобиля.

20 февраля Пушилин сообщил, что ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Горловку. По его данным, при атаке на город пострадали три человека.

Ранее спасатели потушили машину в Горловке, пострадавшую от украинского БПЛА.