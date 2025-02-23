Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Пушилин: в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия «Донэкотранс» тяжелые ранения получил водитель предприятия — мужчина 1970 г.р., еще один мужчина 1964 г.р. получил ранения средней степени тяжести», — написал глава ДНР.

Пушилин добавил, что еще один мужчина 1973 года рождения пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника. По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе города.

Глава ДНР отметил, что также в результате атаки украинских войск на Горловку были повреждены два жилых дома, коммунальное предприятие, а также четыре автомобиля.

20 февраля Пушилин сообщил, что ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Горловку. По его данным, при атаке на город пострадали три человека.

Ранее спасатели потушили машину в Горловке, пострадавшую от украинского БПЛА.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами