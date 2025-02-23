Израильские самолеты пролетели над Бейрутом в момент начала похорон экс-лидера «Хезболлы»

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом в момент начала похорон Насраллы

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом в момент начала церемонии похорон бывшего лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, израильские самолеты пролетели над южными районами города. Они летели на низкой высоте, имитировав тем самым налет на Бейрут. Инцидент произошел в момент доставки гроба Насраллы на стадион, где проходит церемония.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Израиле опубликовали видео ликвидации бывшего лидера «Хезболлы».