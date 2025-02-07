В Израиле опубликовали видео ликвидации бывшего лидера «Хезболлы»

Израильский телеканал Kann опубликовал видео ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

На опубликованных кадрах видно, как по одной из улиц Бейрута был нанесен удар. После взрыва поднялся огненный шар. Для ликвидации лидера «Хезболлы» израильские военные использовали американскую противобункерную ракету BLU-109, которая способна проникать под землю на более чем 60 метров с последующей детонацией.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы». 28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Ливане толпа суннитов растерзала водителя автобуса из-за портрета Насраллы на окне.