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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в Курской области за сутки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских войск составили более 200 военнослужащих.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 бронемашин, пусковая установка РСЗО М270 MLRS и другая техника.

Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и два склада боеприпасов противника.

Всего, по данным министерства обороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты и другую технику.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что российские военнослужащие освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепленный район Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.

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