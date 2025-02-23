Российские силы ПВО сбили беспилотник над Крымом

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом.

Отмечается, что атака была отражена 23 февраля около 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Утром в воскресенье 23 февраля российское оборонное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над шестью регионами России 20 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Накануне вечером девять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.