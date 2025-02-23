МО РФ сообщило о поражении мест сборов руководящего состава ВСУ

Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в сводке.

Кроме того, удары наносились по местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 142 районах.

По данным Минобороны РФ, силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Также сообщалось, что российская армия поразила оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. По данным источника, в момент удара в здании находились командный состав ВСУ, представители частных военных компаний и кураторы, отвечавшие за обучение и снабжение войск.

Ранее сообщалось, что Украина попала под массированный удар беспилотников.