Военкоры сообщили о массированном ударе дронов по Украине

Украина попала под массированный удар беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По данным военкоров, в налете по нескольким регионам страны используют более 200 ударных дронов-камикадзе типа «Герань». Официальной информации от Минобороны пока не поступало.

В Киеве этой ночью прозвучали шесть серий взрывов. Мэр Виталий Кличко отметил, что в столице работает система противовоздушной обороны, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также дроны атаковали объекты в Одесской области, где за ночь местные жители и журналисты сообщили о 15 взрывах, после которых начались пожары. По чему именно прилетали дроны, официально не раскрывали, но военкор Юрий Котенок со ссылкой на украинские источники заявил, что была поражена электроподстанция.

В ночь на 23 февраля Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что по Кривому Рогу в Днепропетровской области запустили ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер». Мэр города Александр Вилкул позже подтвердил, что город подвергся ракетному удару. Он лишь заявил, что целью стал «объект критической инфраструктуры», но подробностей не раскрыл.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.