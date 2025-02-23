Эстония передаст Украине 10 тысяч снарядов и вооружение

Эстония передаст Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов, а также вооружение на сумму более €100 млн. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в соцсети X.

«Эстония направляет украинским бойцам 10 тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро», — написал он.

Он отметил, что Эстония также передаст украинским военным 750 тысяч продовольственных пайков.

По словам Михала, помощь Таллина направлена на укрепление позиций Киева и усиление давления на Москву.

21 февраля еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев. По его словам, Еврокомиссия обсуждает все возможности послать «сильный сигнал» о том, что она продолжает «стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны», а для этого хорошо подойдет третья годовщина начала российско-украинского конфликта.

До этого глава минобороны Британии Джон Хили сказал, что 2025 год станет решающим в конфликте на Украине. В связи с этим министр оборонного ведомства призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь «‎мира путем силы». По словам Хили, Британия выделит Украине новый пакет помощи на сумму в £150 млн ($186 млн).

Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн.