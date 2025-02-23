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В Крыму предупредили о последствиях отправки войск ЕС на Украину

Константинов: отправка войск ЕС на Украину самоубийственна и маловероятна
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал самоубийством возможную отправку войск стран Евросоюза на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Однако он отметил, что считает такой шаг со стороны ЕС маловероятным.

По его словам, у Евросоюза нет войск, а у государств, входящих в эту организацию, «крайне скромные вооруженные силы». Он предположил, что США могли предупредить страны ЕС, что отправка войск на Украину «будет их собственной операцией».

Накануне США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, где впервые с 2022 года оказались возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Россия внесла в проект поправку, в которой указала на необходимость устранения коренных причин конфликта.

20 февраля стало известно, что Вашингтон впервые с начала конфликта отказался от соавторства антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Документ под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» подготовлен к третьей годовщине конфликта. Его предложили Украина и Евросоюз, авторами выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

Ранее в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией.

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