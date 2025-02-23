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Военный блогер сообщил о возможной подготовке прорыва ВСУ на Покровском направлении

Блогер Подоляка: ВСУ, вероятно, готовятся к прорыву на Покровском направлении
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Украинская армия готовится к прорыву на Покровском направлении. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы выбили противника с большей части территории Лысовки и перекрыли предыдущие попытки продвижения, а также взяли под контроль новые территории.

«Тем не менее обстановка здесь крайне тревожная. Противник не прекратил подготовку к прорыву, о чем свидетельствуют резко увеличившаяся здесь активность его авиации», — заявил Подоляка.

Военный блогер отметил, что опасность удара в Селидово со стороны украинской армии остается крайне высокой. Он добавил, что, несмотря на локальное продвижение вперед, российские солдаты ждут возможного удара со стороны ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается около 0,5% территории Луганской народной республики (ЛНР). Он напомнил о данных министерства обороны РФ, согласно которым оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%.

Ранее войска РФ взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР.

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