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Военный эксперт заявил, что под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР

Марочко: под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается около 0,5% территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он напомнил о данных министерства обороны РФ, согласно которым оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%.

«С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал Марочко.

Военный эксперт добавил, что в настоящий момент под контролем ВСУ остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское и Белогоровка.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации поразили свыше 1400 целей. По данным пресс-службы ведомства, данные ракеты наносят удары по местам сосредоточения резервов украинской армии.

17 февраля ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую для военной логистики дорогу СуджаРыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее войска РФ взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР.

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