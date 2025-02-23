За два часа над Россией сбили десять украинских беспилотников

Над тремя регионами России уничтожили десять беспилотников ВСУ чуть более чем за два часа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, столько беспилотников противника дежурные средства ПВО сбили с 6:00 до 8:15 мск. Шесть дронов сбили над территорией Орловской области, три над Тульской и один — над Курской областями.

Этой ночью средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над шестью регионами России 20 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.