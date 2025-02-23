Дешевая и простая в производстве российская техника хорошо показала себя во время украинского конфликта в отличие от дорогостоящего западного оружия. Об этом написало издание Business Insider (BI).

Авторы материала указали, что в конфликтах высокой интенсивности участвуют множество людей и техники, поэтому нужно не только качество, но и количество. Простое российское оружие сыграло свою роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро.

В издании отметили, что российская армия применяла планирующие бомбы и барражирующие боеприпасы, оставляя высокоточные боеприпасы для более важных целей. Автор статьи заключил, что в случае полноценного столкновения с Россией Запад быстро исчерпает свои запасы оружия и техники, без которых он не сможет воевать.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные блокируют основные силы ВСУ в Часовом Яре и проводят зачистку недавно занятых районов города.

Ранее в Минобороны рассказали, как российский солдат в одиночку сорвал атаку ВСУ.