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В США рассказали об уроке, который Россия преподала Западу во время СВО

BI: простая и дешевая техника России оказалась эффективнее западного оружия
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Дешевая и простая в производстве российская техника хорошо показала себя во время украинского конфликта в отличие от дорогостоящего западного оружия. Об этом написало издание Business Insider (BI).

Авторы материала указали, что в конфликтах высокой интенсивности участвуют множество людей и техники, поэтому нужно не только качество, но и количество. Простое российское оружие сыграло свою роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро.

В издании отметили, что российская армия применяла планирующие бомбы и барражирующие боеприпасы, оставляя высокоточные боеприпасы для более важных целей. Автор статьи заключил, что в случае полноценного столкновения с Россией Запад быстро исчерпает свои запасы оружия и техники, без которых он не сможет воевать.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные блокируют основные силы ВСУ в Часовом Яре и проводят зачистку недавно занятых районов города.

Ранее в Минобороны рассказали, как российский солдат в одиночку сорвал атаку ВСУ.

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