ВС России поразили подземный бункер ВСУ в Славянске

Российские вооруженные силы ликвидировали подземный командный пункт ВСУ в Славянске, сообщают российские военные источники. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным канала, бункер, расположенный под одним из школьных зданий, использовался для координации боевых действий украинской армии.

В сообщении также сообщается, что, помимо бункера, российские военные уничтожили находящийся рядом склад боеприпасов.

Когда именно был нанесен удар по бункеру — не уточняется. При этом сегодня украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Славянске, не приводя подробностей.

В начале февраля пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов сообщил, что количество солдат украинской армии в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике превышает число мирных жителей.

Ранее военный эксперт назвал Славянско-Краматорскую агломерацию последним укрепрайоном ВСУ в ДНР.