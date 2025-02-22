Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России поразили подземный бункер ВСУ в Славянске

Российские военные уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Славянске
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские вооруженные силы ликвидировали подземный командный пункт ВСУ в Славянске, сообщают российские военные источники. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным канала, бункер, расположенный под одним из школьных зданий, использовался для координации боевых действий украинской армии.

В сообщении также сообщается, что, помимо бункера, российские военные уничтожили находящийся рядом склад боеприпасов.

Когда именно был нанесен удар по бункеру — не уточняется. При этом сегодня украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Славянске, не приводя подробностей.

В начале февраля пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов сообщил, что количество солдат украинской армии в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике превышает число мирных жителей.

Ранее военный эксперт назвал Славянско-Краматорскую агломерацию последним укрепрайоном ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами