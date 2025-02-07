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Пленный сравнил количество солдат ВСУ и мирного населения в Славянске и Краматорске

Пленный Окопов: число солдат ВСУ в Краматорске превышает число мирных жителей
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Количество солдат украинской армии в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) превышает число мирных жителей. Об этом в интервью ТАСС заявил пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей», — заявил он.

По словам пленного бойца, украинские бойцы часто располагаются в жилых домах. Он подчеркнул, что местные жители стараются избегать встречи с бойцами ВСУ.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин заявил, что порядка 80% мужчин на Украине не хотят воевать. По его словам, если не пойти на фронт, то человеку грозит тюрьма, откуда мужчин все равно отправляют на поле боя. Он добавил, что людям «не оставили выбора».

5 февраля пленный украинский боец Сергей Мищевский заявил, что украинцам лучше скрываться от представителей ТЦК или эмигрировать. Он призвал мужчин «скрываться какими-то возможностями» и покидать территорию страны при возможности.

Ранее украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов после контузии.

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