Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал Славянско-Краматорскую агломерацию последним укрепрайоном ВСУ в ДНР

Эксперт Степанов: Славянск является последним укрепленным районом ВСУ в ДНР
close
Reuters

Славянско-Краматорская агломерация является последним укрепленным районом украинской армии на территории Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он отметил, что в настоящее время российские войска ведут активные наступательные действия на Северском направлении, в результате чего формируются условия для дальнейшего развития наступления на Славянск. Эксперт подчеркнул, что Славянск является ключевым и, вероятно, последним укрепленным районом противника. После его ликвидации территория ДНР будет окончательно освобождена.

По словам Степанова, Северск является первой фишкой домино, которая обрушит последнюю оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 января военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская армия долго готовилась к обороне Краматорска и Славянска в ДНР и сконцентрировала там свои силы.

Ранее военнопленный рассказал о новом правиле для ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами