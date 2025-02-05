Славянско-Краматорская агломерация является последним укрепленным районом украинской армии на территории Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он отметил, что в настоящее время российские войска ведут активные наступательные действия на Северском направлении, в результате чего формируются условия для дальнейшего развития наступления на Славянск. Эксперт подчеркнул, что Славянск является ключевым и, вероятно, последним укрепленным районом противника. После его ликвидации территория ДНР будет окончательно освобождена.

По словам Степанова, Северск является первой фишкой домино, которая обрушит последнюю оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 января военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская армия долго готовилась к обороне Краматорска и Славянска в ДНР и сконцентрировала там свои силы.

Ранее военнопленный рассказал о новом правиле для ВСУ в ДНР.