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Евкуров вручил Звезду Героя бойцу, чья группа более месяца удерживала позицию

Евкуров наградил Звездой Героя бойца, чья группа 43 дня удерживала рубеж обороны
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России гвардии капитану Дмитрию Авдонину. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наградой отмечен героизм командира группы десантников 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), удержавшей ключевой рубеж обороны в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что до этого Авдонин, участвующий в СВО с первых дней, был удостоен медали Жукова. Его группе пришлось отражать многочисленные атаки противника, в том числе ночную диверсионную вылазку, в ходе которой Авдонин лично уничтожил пять украинских военнослужащих. Церемония награждения состоялась в городском театре.

До этого президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества.

Среди награжденных — майор Сергей Селиванов, под командованием которого были взяты восемь опорных пунктов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядовой Алексей Асылханов, уничтоживший 15 танков и 50 боевых бронемашин.

Ранее Путин присвоил почетные наименования четырем бригадам ВС РФ.

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