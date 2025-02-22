«ВСУ немедленно посыплются»: в Думе оценили последствия отключения Украины от Starlink

Оборона Украины держится только на системе связи Starlink, поэтому в случае отключения от нее подразделения ВСУ «немедленно посыплются». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Starlink — это единственное, на чем еще держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву. Группировка спутников Илона Маска дает достаточно устойчивое соединение, и влиять на нее можно, лишь атакуя их в космосе, где вообще-то еще никто не пробовал воевать. Кроме того, это еще и запрещено всеми возможными международными соглашениями. Так что, если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что Starlink пользуются и российские бойцы, поэтому военному руководству нужно задуматься об альтернативах.

«Надо, правда, учитывать, что, пусть и неофициально, наши войска, между прочим, тоже пользуются Starlink, и системе потребуется замена. К такому развитию событий нужно быть готовым, и командирам следует задуматься уже сейчас, когда об отключении только начались первые разговоры», — отметил он.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном о предоставлении доступа к разработке минеральных ресурсов страны.

После этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил уверенность, что отключения не произойдет, и заявил, что у страны «есть альтернативные вещи, которые на фронте работают».

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. При этом собеседник издания выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она не подпишет соглашение о минералах.