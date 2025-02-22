Три израильских заложника переданы сотрудникам Красного Креста

Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нусейрате трех израильских заложников, которых удерживали в секторе Газа. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», передает ТАСС.

Отмечается, что троих израильтян посадили в автомобили МККК и затем отправили на территорию Израиля.

До этого Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу двух заложников от движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста.

Также стало известно, что одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободит 22 февраля.