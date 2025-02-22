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ЦАХАЛ подтвердил передачу двух заложников от ХАМАС МККК

ЦАХАЛ подтвердил передачу двух заложников от ХАМАС Красному Кресту
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Amir Cohen/Reuters

Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу двух заложников от движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Позднее в ведомстве подтвердили, что двое заложников были переданы представителям ЦАХАЛ и ШАБАК (Силы безопасности Израиля). На фоне возвращения заложников в израильских силовых структурах призвали проявлять уважение к их приватности, то есть не делать фото истощенных после нескольких лет тюрьмы людей.

После возвращения из плена заложники были встречены салютом. Сейчас они в сопровождении предстаивтелей ЦАХАЛ и ШАБАК возвращаются на израильскую территорию, где пройдут медицинский осмотр.

До этого сообщалось, что освобожденных ХАМАС 22 февраля заложников зовут Тал Шохам и Авера Менгисто. Всего за 22 февраля должны быть освобождены шесть израильтян и 602 палестинца.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободит 22 февраля.

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