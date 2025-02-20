«Нафтогаз Украины» заявил о повреждении своих объектов

Объекты группы «Нафтогаз Украины» получили повреждения в результате взрывов на территории страны. Об этом сообщается на сайте компании.

«Этой ночью пострадали предприятия группы «Нафтогаз» в нескольких областях Украины», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Украина продолжает импортировать газ.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что российские войска в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины.