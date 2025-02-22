В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА в городе Каменск Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, ссылаясь на оперативные службы, что в результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.

17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, к которой относится НПС «Кропоткинская», атаковали семь украинских беспилотников. Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.