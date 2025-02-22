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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг»

МО: группировка «Юг» за сутки уничтожила до 230 военных и три бронемашины ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские подразделения потеряли до 230 военнослужащих и три единицы бронетехники, включая БТР М113, в ходе боестолкновений с Южной группировкой российских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, российские подразделения заняли выгодные рубежи в районе населенных пунктов Артем, Предтечино, Северск и других. Артиллерия и барражирующие боеприпасы уничтожили три бронированные машины (включая БТР М113), три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии (два — западного производства), три склада боеприпасов.

«ВСУ несут значительные потери. Наши действия направлены на минимизацию их возможностей для контратак», — подчеркнул Астафьев.

Также сообщалось, что украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». По его словам, кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР.

Ранее на Украине сняли на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов.

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