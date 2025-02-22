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Глава МИД Польши допустил сокращение военного контингента США в Европе

Глава МИД Польши Сикорский: США могут сократить военный контингент в Европе
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David Goldman/AP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил, что США сократят свой военный контингент в Европе. Такое заявление он сделал после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Если дойдет до урезания бюджета Пентагона, о чем говорится в публичном пространстве, то, конечно же, это может затронуть и Европу, чего мы абсолютно не желали бы», — сказал польский министр на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат также заявил, что он и Рубио не обсуждали вопрос отправки европейских войск на Украину.

В феврале председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. По его словам, Соединенные Штаты не покинут Североатлантический альянс. Однако «вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за «некоторых обязательств», которые США имеют далеко от туда в Тихом океане», заявил Драгоне.

Ранее Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией.

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