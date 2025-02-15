На Украине заявили, что российские войска близки к разрезанию «Андреевского мешка»

Deep State: ВС РФ близки к разрезанию «Андреевского мешка» под Курахово

Российские войска близки к разрезанию «Андреевского мешка» в районе города Курахово. Это следует из карты боевых действий аналитиков украинского проекта Deep State.

За минувшие сутки военные РФ продвинулись у населенных пунктов Дачное и Зеленовка, подойдя почти вплотную к трассе на Запорожье.

Накануне украинские военные сообщали об угрозе окружения, и теперь ждут усиленных атак российских войск на Константинополь, цель которых — завершение охвата «мешка».

В Telegram-канале Deep State также сообщается об ухудшении ситуации на плацдармах в районе Двухлетней и Новомлинска. По его информации, здесь армия РФ продвигается и продолжает закрепляться на местности.

В частности, ВС РФ увеличили контроль в направлении Фиголевки, подойдя на южные окраины села, а также заняли еще один район в Двухлетней.

15 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска успешно продавливают позиции Вооруженных сил Украины под Белогоровкой.

Ранее на Украине заявили о десятках военных, пропавших в «Успеновском мешке».