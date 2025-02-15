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Марочко сообщил о продвижении ВС РФ под Белогоровкой

Марочко: российские войска успешно продавливают ВСУ под Белогоровкой
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска успешно продавливают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши войска на некоторых участках фронта у Белогоровки увеличили межпозиционное пространство между украинскими боевиками и российскими военнослужащими. Это связано с оттягиванием сил и средств боевиков со второстепенных позиций. Здесь идет медленное планомерное давление», — сообщил Марочко.

Он пояснил, что подобная тактика наиболее эффективна в условиях, когда ВСУ не хватает ресурсов для удержания всех фронтов, где наступают российские войска.

Сейчас, как пояснил Марочко, украинские войска отступают за Белогоровку на запасные позиции.

12 февраля Андрей Марочко сообщил, что российские войска в два раза нарастили интенсивность артиллерийских ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лисичанска.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.

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