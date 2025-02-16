Раненый солдат-срочник 50 дней провел в курском приграничье, спасаясь от ВСУ

Девятнадцатилетний российский солдат-срочник Сергей Ершов в течение 50 дней провел в окружении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Об этом пишет »Царьград» со ссылкой на его мать Наталью.

«7 августа сын позвонил последний раз и сказал о прорыве границы. После этого телефон всегда был выключен. Чаты родителей взрывались: мой там-то стоял, моего туда-то перебросили. Военкомат молчал», — рассказала собеседница издания.

Позже Ершов рассказал, что находился в опорнике, когда начался обстрел. Военнослужащий вместе с другими срочниками и несколькими мобилизованными ушли. Позже группа рассеялась, с Ершовым остались его товарищ Артем с позывным «Коряга» и один из мобилизованных с позывным «Тринадцатый».

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