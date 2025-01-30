В Курской области 700 срочников вернулись на позиции после общения со священниками

Главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что в августе 2024 года 700 срочников в Курской области вернулись на оставленные ими позиции после общения с военным духовенством. Об этом он сказал на заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, которое транслировалось телеканалом «Дума ТВ».

Он отметил, что в начале августа в Курскую область на фоне попытки наступления ВСУ прибыли российские военные священники.

«За два дня 700 срочников, покинувших позиции, после работы — два дня работы с нашими священниками — из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», — сказал Василенков.

По словам протоиерея, российские бойцы «прекратили отступление и пошли вперед» в том числе благодаря военным священникам.

До этого в России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы. В соответствующем указе президента отмечено, что преступлениями против военной службы являются деяния против порядка ее прохождения. Речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве, симуляции болезни, уничтожении военного имущества и добровольной сдаче в плен.

В начале декабря участник СВО приехал на госпитализацию в Петербург и ушел в монастырь.