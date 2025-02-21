Киселев: Британия будет подталкивать Румынию и Польшу ввести войска на Украину

Власти Великобритании будут провоцировать Румынию и Польшу, чтобы те ввели свои войска на территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, старший преподаватель кафедры мировой экономики Луганского государственного университета имени В.И. Даля Виталий Киселев.

«Могу предположить, что Лондон будет настаивать, провоцировать Польшу и Румынию ввести свои войска под видом миротворцев на территорию Украины. То есть, по большому счету, это оккупация будет. Потому что говорить Великобритании о мирных переговорах — это кощунственно», — сказал эксперт.

Киселев допустил, что Британия также попытается установить контроль над северной частью Черного моря. По его словам, Лондон заинтересован в портах Одесской области и Николаева.

19 февраля глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. По его словам, подобное решение возможно только после заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Ранее в Польше выразили сомнения в способности западных сил обеспечить мир на Украине.