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НАТО сообщило о перехвате двух российских самолетов над Балтикой

НАТО: французский истребитель Rafale перехватил два самолета РФ у берегов Латвии
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Benoit Tessier/Reuters

Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о перехвате французскими истребителями Rafale двух российских самолетов, нарушивших международные правила воздушного пространства над акваторией Балтийского моря у берегов Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Два российских самолета, не соблюдавшие международные правила полетов, перехвачены французским Rafale у берегов Латвии», — говорится в сообщении.

В AIRCOM отметили, что действия французского отряда воздушной полиции, дислоцированного в Литве, были предприняты для поддержания безопасности воздушного пространства альянса.

6 декабря нидерландские истребители F-35 якобы перехватили три российских самолета над Балтийским морем и сопроводили их над международными водами до границы зоны ответственности НАТО. В министерстве обороны Нидерландов рассказали, что в первой половине дня голландцы перехватили Ан-72 и Су-24, затем чуть позднее — Ил-20.

Ранее немецкие истребители поднялись в воздух из-за российского самолета-разведчика.

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