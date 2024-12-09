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В Нидерландах сообщили о перехвате военных самолетов РФ над Балтикой

Reuters: голландские истребители F-35 перехватили три самолета РФ над Балтикой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Голландские истребители F-35 в пятницу, 6 декабря, якобы перехватили три российских самолета над Балтийским морем и сопроводили их над международными водами до границы зоны ответственности НАТО. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве обороны Нидерландов рассказали, что в первой половине дня голландцы перехватили Ан-72 и Су-24, затем чуть позднее — Ил-20.

Агентство подчеркнуло, что с декабря голландские F-35 патрулируют восточную границу Североатлантического альянса. Они действуют в рамках режима быстрого реагирования (QRA), согласно которому два F-35 из Эстонии направляются на перехват любых неопознанных самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО.

В конце октября дислоцированные в Латвии немецкие истребители были подняты по тревоге для идентификации российского военного самолета в небе над Балтикой. Они сопроводили российский самолет-разведчик Ил-20.

Ранее Илон Маск объяснил претензии к разработчикам F-35.

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