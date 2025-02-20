Российские войска нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» тульских десантников нанесли удар по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В Суджанском районе расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с живой силой противника», — говорится в публикации.

Уточняется, что была уничтожена живая сила ВСУ, которая укрывалась в замаскированных укрепленных опорных пунктах.

Также в Минобороны России сообщили, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 160 военнослужащих.

Накануне ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую для военной логистики дорогу Суджа — Рыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.