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Военкор Пегов рассказал об обстановке в Курской области

Военкор Пегов: ситуация в Курской области остается без существенных изменений
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области ситуация особенно не меняется. Об этом рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 160 военнослужащих. » target=«_blank»>War Gonzo.

По его словам, Вооруженные силы России продолжают наносить удары по позициям украинских Вооруженных сил, противник продолжает отправлять в регион резервы.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 160 военнослужащих.

Также 20 февраля ряд Telegram-каналов сообщили о крупном скоплении украинских войск недалеко от границ Брянской области, что может говорить о готовящемся наступлении вглубь региона. В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть информацию. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что ВСУ не смогут повторить события на Курском направлении и вторгнуться в Брянскую область, поскольку у них недостаточно сил.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военкоры заявили о продвижении ВС России к трассе снабжения ВСУ в Курской области.

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