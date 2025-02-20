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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 военных
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 160 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо потерь в живой силе, ВСУ потеряли два танка, две американские боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также украинская армия потеряла пять артиллерийских орудий, четыре миномета и три пункта управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились более 62 тысяч военных, 373 танков, 279 боевых машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 боевых бронемашин, 461 артиллерийского орудия, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др.

Накануне ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую для военной логистики дорогу СуджаРыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.

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