Российские войска удерживают контроль над 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Всего в 2024 году ВС РФ взяли под контроль почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой украинской армией, а за два месяца 2025 года – еще более 600 кв. км.

«В Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях Вооруженными Силами Российской Федерации от украинских националистов очищено около 75 процентов территорий этих регионов, в Луганской Народной Республике осталось освободить менее одного процента», — сказал Рудской.

Созданная войсками РФ буферная зона в приграничных районах Харьковской области, по его словам, ограничила возможности ВСУ атаковать объекты в Белгороде и его окрестностях, а также отвлекла значительную часть украинских сил с других участков фронта.

По его мнению, 2024 год стал переломным и ВСУ уже не смогут существенно изменить ход боевых действий.

19 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли под контроль все высоты вокруг города Часов Яр.

Ранее генерал рассказал о негласных директивах, разосланных войскам в начале военной операции.