В Польше сомневаются в способности западных сил обеспечить мир на Украине

Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире телеканала TVN24, что западные войска не смогут обеспечить мир на Украине.

По его словам, миротворцы ООН не смогли обеспечить мир в Ливане.

«Солдаты не являются никакой гарантией мира. Есть миссия ООН в Ливане, в ней мы тоже участвуем вместе с несколькими десятками государств, и эта миссия не обеспечила мир даже на той линии, вдоль которой они размещены», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Кроме того, добавил министр, присутствие военных НАТО на Украине может спровоцировать прямой конфликт альянса с Москвой, а это, в свою очередь, может повлечь применение статьи 5 устава НАТО.

До этого Косиняк-Камыш сообщал, что на уровне послов при штаб-квартире НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.