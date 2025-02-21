Азиатская парламентская ассамблея приняла предложенную Россией доктрину

Азиатская парламентская ассамблея в ходе 15-й пленарной сессии в Баку приняла доктрину о многополярности, которая была предложена Россией в 2024 году. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

«Большинство из 43 стран-участниц проголосовали за принятие данной программы. Также было принято в ассамблею на постоянной основе государство Оман. Наблюдателем принята Белоруссия», — сказал сенатор.

Орденов добавил, что также ассамблея разработала дорожную карту на ближайшие три года. Так, комитет по культурному и социальному развитию возглавит Россия. Катар станет главой комитета по бюджету, а главой комитета по политическим вопросам — Иран. При этом Бахрейн возглавит комитет по экономической политике.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ, содержащий 74 пункта, осуждает пересмотр итогов Второй мировой войны, прославление нацистского режима и пропаганду расизма.

Ранее стало известно, что США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ООН против России.