Пленный украинский военнослужащий Виталий Черный рассказал, что в ВСУ подразделения комплектовались «не пойми кем». Об этом пишет РИА Новости.

Черный попал в ряды украинской армии после того, как сотрудники полиции задержали его на улице в Киеве во время всеобщей мобилизации. Мужчина сказал, что на должности штурмовиков, командиров отделений ставили больных и не подходящих по возрасту людей.

«А кто-то и вовсе уже имел не одно ранение или увечье. Многие просто бежали, самовольно оставив воинскую часть», — отметил Черный.

Мужчина добавил, что командование в основном не возлагало больших надежд на такой состав и отправляло военных на третью линию от передовой. Но самого его перебросили сразу на передовую, где надо было сменить других солдат на позиции.

Как отметил Черный, ему довелось принять участие в стрельбах всего пару раз. После этого боец ВСУ заболел — у него началось воспаление легких.

Украинский военнослужащий на допросе добавил, что командование не отправляло его в госпиталь, несмотря на высокую температуру около 40 градусов. В результате он в течение двух недель «валялся в подразделении».

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