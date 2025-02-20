Над Крымом сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны России сообщило об уничтожении двух дронов над Крымом

Над территорией Крымского полуострова сбили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены около 20:50 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что над Крымом был уничтожен украинский беспилотник. Его сбили с помощью средств ПВО около 20:10.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки атаковали регион с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов. В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три мирных жителя, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.