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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Крымом
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Министерство обороны РФ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит над Крымским полуостровом. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дрон уничтожили около 20:10 по московскому времени. Для его ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников, 19 из которых — над Краснодарским краем. Восемь беспилотников были поражены над акваторией Азовского моря и один — над Белгородской областью. Уничтожение дронов велось с 15:30 до 19:30.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки атаковали регион с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов. В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три мирных жителя, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга».

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Атаки БПЛА на Россию
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