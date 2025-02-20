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Российский боец отобрал у ВСУ трофейный пулемет и открыл огонь по украинцам

Боец ВС РФ использовал трофейный пулемет М240 против украинцев в Курской области
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PEO Soldier

Российский военный с позывным «Младшой» захватил у украинцев трофейный пулемет M240 производства США и открыл огонь по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам военнослужащего с позывным «Странник», его подчиненный «Младшой» при штурме сумел развернуть пулемет и сразу атаковать противника.

«Он удерживал коридор с 20:00 до 07:00, фактически обеспечив выход наших раненых», — сказал «Странник».

Военный добавил, что «Младшой» забрал пулемет, который теперь принадлежит группировке войск «Север».

5 февраля сообщалось, что сахалинские военнослужащие из группировки войск «Восток» захватили британский бронетранспортер Mastiff на Южно-Донецком направлении. Бронетранспортер загорелся после попаданий кумулятивных снарядов, в результате чего отсек для десанта, водителя и командира полностью выгорел, отметили в Минобороны. Затем боевую машину иностранного производства эвакуировали в тыловой район.

В ближайшее время бронетранспортер Mastiff займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.

Ранее военкоры показали редкий трофей, захваченный у ВСУ.

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