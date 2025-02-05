Сахалинские военнослужащие из группировки войск «Восток» захватили британский бронетранспортер Mastiff на Южно-Донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Бронетранспортер загорелся после попаданий кумулятивных снарядов, в результате чего отсек для десанта, водителя и командира полностью выгорел, отметили в ведомстве. Затем боевую машину иностранного производства эвакуировали в тыловой район.

В ближайшее время бронетранспортер Mastiff займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в Минобороны.

В прошлом году сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании. Российские военные вывезли машину в тыловой район на восстановление.

Кроме того, американское издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что ВСУ теряют танки Abrams со значительной скоростью. В качестве аргумента, автор материала представил последние снимки, сделанные в зоне спецоперации.

Ранее военкоры показали редкий трофей, захваченный у ВСУ.