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ПВО сработало в Приморско-Ахтарске на Кубани

Глава округа Бондаренко сообщил о работе ПВО в Приморско-Ахтарске на Кубани
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Противовоздушная оборона работает в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава округа Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители района, просим сохранять спокойствие. Включена система оповещения. Все находится под контролем. Наши доблестные военнослужащие несут службу», — написал он.

Бондаренко призвал соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам. При обнаружении беспилотных летательных аппаратов следует сообщить незамедлительно в единую диспетчерскую службу, указал глава округа.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Как сообщали местные жители, в городе сработала система противовоздушной обороны, в небе были слышны три взрыва.

Кроме того, в ночь на 17 февраля украинские беспилотники совершили массированную атаку на Кубань. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в Ильском были повреждены дома.

Ранее на Кубани в результате атаки БПЛА пострадал 51 дом.

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