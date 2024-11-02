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«Калашников» поставил Белоруссии пистолеты-пулеметы ППК-20

Лушников: «Калашников» поставил Белоруссии серьезное количество ППК-20

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kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» поставил белорусским военным «достаточно серьезное» количество пистолетов-пулеметов ППК-20, заявил президент компании Алан Лушников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, белорусские подразделения с большим удовольствием взяли на вооружение пистолеты-пулеметы и используют их.

Лушников добавил, что ППК-20 также используют в российской армии.

В октябре сообщалось, что концерн «Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж по договору, заключенному между «Рособоронэкспортом» и иностранным заказчиком.

Беспилотники «КУБ-Э» предназначены для поражения живой силы, а также техники противника. Об их эффективности в зоне СВО заявляли не только отечественные, но и иностранные эксперты.

13 сентября Лушников заявил, что «Калашников» совместно с другими предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов. Система защиты будет включать в себя средства поражения и разведки, а также подавления и физического уничтожения вражеских беспилотников.

Ранее «Калашников» показал новый подствольный гранатомет.

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