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Генерал армии предупредил о возможных рисках после окончания СВО

Генерал армии Куликов призвал правоохранителей готовиться к окончанию СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-министр внутренних дел, бывший заместитель председателя правительства РФ генерал армии Анатолий Куликов заявил в интервью mk.ru, что правоохранительным органам уже сейчас нужно просчитывать возможные риски после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Куликов подчеркнул необходимость учитывать фактор того, что с завершением СВО из армии и силовых структур вернутся мобилизованные, контрактники, а также другие участники боевых действий, заключившие контракт в том числе в местах лишения свободы. Генерал указал, что муниципальные и региональные власти не должны забывать об участниках СВО и откликаться на их просьбы.

Куликов напомнил, что в первые годы после Великой Отечественной войны в стране наблюдался рост бандитизма, что силовым структурам также нужно будет принять во внимание после окончания боевых действий на Украине.

«Силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности. Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — сказал генерал.

13 февраля депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что спецоперация будет продолжаться как минимум до разгрома украинских войск на территории Курской области. По его мнению, завершение конфликта возможно лишь на приемлемых для России условиях. Колесник напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обозначал условия прекращения боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что третья мировая война не отвечает ничьим интересам.

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