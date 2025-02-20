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В Болгарии заявили, что не планируют отправлять военных на Украину

Министр Запрянов: Болгария не планирует отправлять военных на Украину
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Евгений Биятов/РИА Новости

Болгария в рамках миротворческой миссии не планирует отправлять своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом сообщил болгарский министр обороны Атанас Запрянов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

«Не планируется отправка военных», — отметил он.

Запрянов уточнил, что никто не запрашивал участия Болгарии в миротворческой миссии.

20 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страны НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину. Он добавил, что Польша не намерена направлять своих солдат в место проведения украинского конфликта.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что решение по поводу возможного появления войск НАТО на Украине принадлежит Киеву, а не Москве. Он подчеркнул, что весь смысл украинского сопротивления «российской агрессии» заключается в том, что Украина решает, какие иностранные войска размещать на своей территории.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.

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