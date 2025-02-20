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Глава МИД Польши ответил Лаврову по поводу наличия войск НАТО на Украине

Сикорский: не Россия будет решать вопрос о войсках стран Запада на Украине
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина, а не Россия будет решать вопрос по поводу возможного появления войск стран Запада на территории республики. Так он прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что для Москвы неприемлемо наличие войск НАТО на Украине, передает Польское агентство печати.

«Это решение принадлежит Украине, а не России», — сказал Сикорский.

Он утверждает, что «весь смысл украинского сопротивления российской агрессии заключается в том, что именно Украина решает, какие иностранные войска, если таковые имеются, должны находиться на ее территории».

Министр также заявил, что очередной пакет антироссийских санкций «дает дополнительные аргументы тем, кто будет вести переговоры о каком-либо соглашении с Россией».

До этого Сергей Лавров заявлял, что появление войск стран – членов Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для России ни в каком виде.

Ранее премьер Польши раскрыл, к чему приведет капитуляция Украины.

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