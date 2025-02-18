Более 60 БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: 66 БПЛА ВСУ атаковали пять районов Белгородской области за сутки

Более 60 украинских беспилотников атаковали пять приграничных районов Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки 28 населенных пунктов региона были атакованы беспилотниками и снарядами.

Всего украинские войска выпустили 26 снарядов и совершили атаки с применением 66 беспилотников, из них 40 были сбиты.

В результате этих атак различные разрушения были зафиксированы в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, также повреждения получили четыре грузовые автомобили.

Никто из мирных граждан не пострадал.

Утром российское Минобороны сообщало, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над двумя российскими регионами. Четыре дрона сбили в Воронежской области, один — в Белгородской.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА был поврежден 51 дом.