Минск намерен нарастить инфраструктуру и войсковой компонент на границе

Совбез: Минск нарастит инфраструктуру и войсковой компонент на границе

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские власти планируют нарастить инженерную инфраструктуру и войсковой компонент на границе. Об этом сообщает пресс-служба пограничного комитета республики.

По словам Вольфовича, работы прежде всего будут идти на границе с Украиной.

«Необходимо основное внимание уделить наращиванию инженерной инфраструктуры и войскового компонента, прежде всего на украинском направлении, усилению существующих и созданию новых пограничных подразделений, активному оснащению маневренных групп современной техникой, а подразделений границы — беспилотными летательными аппаратами различного назначения и средствами борьбы с ними», — отметил Вольфович.

Он добавил, что обстановка на белорусской границе остается сложной и в 2025 году проще не станет, так как вокруг Белоруссии продолжают увеличивать военное присутствие страны НАТО.

До этого представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что Украина приступила к наращиванию оборонительных возможностей на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.